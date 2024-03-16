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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Число погибших в ДТП в Омской области выросло до семи человек

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Семь человек погибли в ДТП с участием двух грузовиков и микроавтобуса в Омской области, сообщает в субботу региональное следственное управление СКР.

Ранее сообщалось о шести жертвах этой аварии и троих пострадавших.

Расследуется уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

ДТП произошло в субботу днем в районе 565-го километра автодороги Тюмень - Омск.

По предварительным данным, грузовик DAF из-за возможного разрыва переднего колеса выехал на встречную полосу движения, затем столкнулся с грузовиком Sitrak и микроавтобусом Toyota, перевозившим шестерых пассажиров из Тюкалинска в Омск. После столкновения машины загорелись.

Омская область
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