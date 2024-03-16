Что произошло за день: суббота, 16 марта

Явка на выборах президента РФ и инциденты на избирательных участках, последствия утреннего обстрела Белгорода

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Явка на выборах президента РФ к 16:00 составила 50,36% с учетом дистанционного электронного голосования. Днем глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила о попытках поджогов и порчи жидкостями ящиков для голосования на 29 участках в 20 регионах страны. По ее словам, ресурсы дистанционного электронного голосования к 14:30 подверглись 160 тысячам кибератак.

- Российские военные сообщили о пресечении попытки диверсантов пересечь границу со стороны Сумской области в направлении населенных пунктов Сподарюшино и Козинка Белгородской области.

- При утренней атаке Белгорода и прилегающего района со стороны Украины погибли два человека. В городе повреждения есть в 106 квартирах в 22 многоквартирных домах. Около 17:00 над регионом были уничтожены 15 украинских снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, после этого губернатор Вячеслав Гладков заявил об одном пострадавшем на предприятии, где упали обломки.

- Премьер-министр России Михаил Мишустин в субботу утром проголосовал на выборах президента дистанционно, как и в предыдущие годы.

- ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в подготовке теракта в Свердловской области. По данным службы, задержанный россиянин планировал совершить теракт "путем опрокидывания железнодорожных составов, перевозящих грузы в интересах специальной военной операции".

- Пожарные днем в субботу потушили открытое пламя на АО "Сызранский НПЗ" после атаки беспилотника. Там произошло возгорание установки по переработке нефтепродуктов.

- Церемония прощания с Александром Ширвиндтом пройдет в Театре Сатиры 18 марта в 12:00. Информация о месте захоронения будет позже.