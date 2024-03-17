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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Почти тысяча грузовиков ожидают открытия Военно-Грузинской дороги со стороны РФ

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Открытия Военно-Грузинской дороги, временно закрытой из-за непогоды, со стороны РФ ожидает около 1 тыс. большегрузов, сообщается на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.

По данным на 01:30 мск воскресенья, в электронной очереди зарегистрировано 979 грузовиков.

Ранее сообщалось, что движение большегрузов по Военно-Грузинской дороге было приостановлено с 19:10 мск 15 марта, а с 23:45 мск ее закрыли для всех видов транспорта из-за непогоды на территории Грузии.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.

Военно-Грузинская дорога
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