Легковым автомобилям разрешили проезд по Военно-Грузинской дороге

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Движение легковых машин и автобусов по Военно-Грузинской дороге возобновлено, ограничение для грузовиков сохраняется, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС Северной Осетии.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии разрешено движение легковых автотранспортных средств и автобусов, за исключением большегрузного автотранспорта на участке "Владикавказ - населенный пункт Ларс" в обоих направлениях с 10:45 по Москве", - говорится в сообщении.

По данным центра организации дорожного движения республики, открытия дороги в настоящий момент ожидают более 1,1 тыс. грузовиков.

Ранее сообщалось, что движение большегрузов по Военно-Грузинской дороге было временно закрыто с 19:10 по Москве 15 марта, а с 23:45 по московскому времени ее закрыли для всех видов транспорта из-за непогоды в Грузии.