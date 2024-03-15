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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

Военно-Грузинскую дорогу закрыли для транспорта из-за непогоды

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Движение по Военно-Грузинской дороге временно ограничено для всех видов транспорта из-за непогоды на территории Грузии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств (...) запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс - в направлении на выезд из РФ с 23:45 мск 15 марта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения введены до особого распоряжения.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.

Военно-Грузинская дорога МЧС Владикавказ
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