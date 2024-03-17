Ликвидировано возгорание на Сызранском НПЗ, атакованном накануне

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание на АО "Сызранский НПЗ" в Самарской области, где в результате атаки беспилотника в субботу утром загорелась установка по переработке нефтепродуктов.

"Пожар полностью ликвидирован в 06:42 (05:42 мск)", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил утром в субботу о попытке атаки БПЛА на Новокуйбышевский НПЗ, которая была пресечена, и атаке на Сызранский НПЗ. На территории Сызранского НПЗ загорелась установка по переработке нефтепродуктов. Локализация открытого горения на площади 500 кв.м. была объявлена в 09:03 (08:03 мск), ликвидация открытого горения - в 13:25 (12:25 мск). Пострадавших нет.

АО "Сызранский нефтеперерабатывающий завод" выпускает автомобильные бензины, дизельное топливо, сжиженные углеводородные газы, битумы, судовое топливо и др.

АО "Новокуйбышевский НПЗ" выпускает топливо для всех видов транспорта.