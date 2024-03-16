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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

Беспилотники атаковали Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающие заводы в Самарской области, сообщил глава региона Дмитрий Азаров.

"Сегодня утром совершена атака БПЛА на Сызранский НПЗ и попытка атаки на Новокуйбышевский НПЗ. В результате на территории Сызранского НПЗ произошло возгорание установки по переработке нефтепродуктов", - приводит слова губернатора пресс-служба регионального правительства.

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Азаров отметил, что на НПЗ в Сызрани, по предварительным данным, никто не пострадал.

"Попытка атаковать НПЗ в Новокуйбышевске пресечена, пострадавших там также нет", - добавил он.

По словам главы региона, в настоящее время совместно с руководством предприятий, регионального ГУ МЧС РФ и силовых ведомств принимаются меры к скорейшей ликвидации последствий, создан оперативный штаб.

"Всем службам и ответственным ведомствам поставлена задача приоритетное внимание уделить охране объектов на территории региона", - отметил он.

Самарская область Дмитрий Азаров
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