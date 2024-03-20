Минэнерго обсуждает с нефтяниками корректировку графика плановых ремонтов на НПЗ

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Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Минэнерго обсуждает с нефтяными компаниями возможность нарастить производство топлива на нефтеперерабатывающих заводах, где оно не было остановлено, а также возможность изменить график плановых ремонтов, сообщил журналистам глава ведомства Николай Шульгинов.

Так он ответил на вопрос о том, что делается для недопущения дефицита топлива после инцидентов на нескольких НПЗ.

"Есть потенциал увеличения выпуска топлива на НПЗ, где не было остановлено производство. Обсуждаем с предприятиями корректировку графика плановых ремонтов на НПЗ в связи с инцидентами на ряде заводов. Дополнительные меры для стабильного топливообеспечения связаны, в том числе с увеличением выпуска моторного топлива, и со снятием логистических ограничений", - перечислил он.

Шульгинов сказал также, что "прогноз по объему нефтепереработки в России сохраняется на уровне близком к прошлому году (275 млн т - ИФ)".

Министр также подчеркнул, что "проблемы логистического характера отгрузок топлива на восток страны решаются в ежедневном режиме, все объемы отгружаются".