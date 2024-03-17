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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Второй беспилотник сбит под Орлом

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил об уничтожении второго за сутки беспилотника в небе над регионом.

"Силами ПВО на подлете к Орлу был сбит очередной украинский БПЛА. Прошу граждан сохранять спокойствие", - написал Клычков в своем телеграм-канале.

Ранее утром Клычков сообщил об уничтожении беспилотника. По предварительной информации, последствий для гражданских объектов нет.

Ранее в воскресенье Минобороны РФ сообщило о перехвате 35 украинских дронов над восемью российскими регионами.

Андрей Клычков Орел
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