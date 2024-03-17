Шойгу поставил задачу повышать защищенность объектов инфраструктуры ЧФ

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу поставил задачу повышать живучесть кораблей и защищенность объектов инфраструктуры Черноморского флота (ЧФ), сообщило в воскресенье Минобороны России.

"На командном пункте Черноморского флота министр обороны РФ Сергей Шойгу заслушал доклады командования флотом и офицеров штаба по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении подразделениями флота боевых задач в зоне своей ответственности", - информирует военное ведомство.

По его данным, в ходе совещания Шойгу "поставил задачу проводить с личным составом как в дневное, так и в ночное время постоянные тренировки по отражению террористических атак противника, а также повышать живучесть кораблей и судов, и защищенность объектов инфраструктуры в зоне ответственности флота".

"Каждый день необходимо проводить тренировки с личным составом. Тренировки по отражению воздушной атаки и атаки безэкипажными катерами. Проводить днем и ночью, чтобы у нас все экипажи были готовы", - отметил министр обороны, слова которого приведены в сообщении.

Как говорится в сообщении, "глава российского военного ведомства поручил установить дополнительные огневые средства, крупнокалиберные пулеметные стрелковые комплексы для поражения беспилотников противника".

Шойгу в рамках рабочей поездки в войска Южного военного округа также проинспектировал ход строительства нового военного госпиталя в Севастополе, где на площади 8,5 га развернуты строительные работы.

"Замминистра обороны РФ Тимур Иванов доложил, что "с нуля" возводятся более 20 зданий и сооружений, в том числе, современный лечебно-диагностический корпус, вертолетные площадки, инфекционное отделение, станция переливания крови и кислородная станция", - сообщило министерство.

"Медицинский комплекс будет сдан под ключ в текущем году и оснащен самым современным оборудованием и медицинской техникой, - сказали в Минобороны. - В госпитале можно будет пройти все виды исследований".

Согласно официальному видео российского военного ведомства, министра обороны РФ в рабочей поездке сопровождал адмирал Александр Моисеев.