Шойгу и Герасимов проголосовали на избирательном участке в Южном военном округе

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов вместе проголосовали на одном из избирательных участков Южного военного округа, сообщило Минобороны РФ в пятницу и распространило соответствующее видео.

"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов проголосовали на выборах президента Российской Федерации вместе с военнослужащими объединенной группировки войск на одном из избирательных участков в Южном военном округе", - говорится в сообщении.