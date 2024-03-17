Явка на выборах президента России в ЛНР составила 87,12%

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Итоговая явка избирателей на выборах президента РФ в Луганской народной республике составила 87,12%, сообщила председатель региональной избирательной комиссии Елена Кравченко.

"На 18:00 явка избирателей по республике составила 87,12%", - сказала она журналистам.

Кравченко добавила, что нарушений избирательного процесса в течение трех дней голосования не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что в ЛНР закрылись избирательные участки.

Голосование на выборах президента РФ проходит в течение трех дней - с 15 по 17 марта.

ЦИК зарегистрировал кандидатами на выборах главу партии ЛДПР Леонида Слуцкого, вице-спикера Госдумы, члена партии "Новые люди" Владислава Даванкова, депутата Госдумы (фракция КПРФ) Николая Харитонова и действующего главу государства, самовыдвиженца Владимира Путина.