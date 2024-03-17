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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

Общая явка на выборах президента России превысила 74%

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Общая федеральная явка на выборах президента РФ составила 74,22%, сообщил зампред ЦИК РФ Николай Булаев.

"По моим сведениям на 20:37 она была 74,22% (федеральная явка - ИФ)", - сказал Булаев журналистам.

Голосование на выборах президента РФ проходит в течение трех дней - с 15 по 17 марта. ЦИК зарегистрировал кандидатами на выборах главу партии ЛДПР Леонида Слуцкого, вице-спикера Госдумы, члена партии "Новые люди" Владислава Даванкова, депутата Госдумы (фракция КПРФ) Николая Харитонова и действующего главу государства, самовыдвиженца Владимира Путина.

ЦИК РФ Владимир Путин
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