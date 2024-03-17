В ДНР закрылись избирательные участки

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Избирательные участки в Донецкой народной республике закрылись, голосование на выборах президента РФ в регионе прошло без нарушений, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе регионального избиркома.

"В последний день у нас голосование шло до 15:00 по соображениям безопасности. Пока к этому моменту о каких-то нарушениях или провокациях не сообщалось. Сейчас начался процесс подсчета голосов", - сказали в пресс-службе.

Голосование на выборах президента России проходит в течение трех дней - с 15 по 17 марта.

ЦИК зарегистрировал кандидатами на выборах главу партии ЛДПР Леонида Слуцкого, вице-спикера Госдумы, члена партии "Новые люди" Владислава Даванкова, депутата Госдумы (фракция КПРФ) Николая Харитонова и действующего главу государства, самовыдвиженца Владимира Путина.