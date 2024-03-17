Более 46 тыс. жителей Приднестровья приняли участие в выборах президента России

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Российское посольство в Молдавии подвело предварительные итоги голосования на выборах президента РФ в Приднестровье.

В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике 17 марта было открыто шесть избирательных участков - три в Тирасполе и по одному в Бендерах, Григориополе и Рыбнице. Согласно поступившим данным, общая явка составила 46179 человек. Более половины из них (24341) проголосовали в столице Приднестровья.

Работал ещё один избирательный участок, располагавшийся на территории посольства в Кишинёве. Во время голосования в него бросили "коктейль Молотова". Пострадавших нет. Участок после непродолжительного перерыва продолжил работу. Бросивший бутылку с зажигательной смесью 54-летний мужчина задержан молдавской полицией.