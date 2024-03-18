В Таджикистане на выборах президента РФ проголосовали около 9,5 тыс. российских граждан

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Около 9,5 тыс. российских граждан проголосовали в Таджикистане на выборах президента России, сообщило посольство РФ в Таджикистане.

Избирательные участки были открыты с 08:00 до 20:00 в здании консульского отдела посольства в Душанбе и на территории генерального консульства России в Ходженте. Дополнительно были открыты четыре избирательных участка для российских военнослужащих и членов их семей.

Голосование завершилось в 20:00 по местному времени (18:00 по Москве), начался подсчет голосов избирателей.

По состоянию на декабрь 2023 года на консульском учете в посольстве России в Таджикистане состояло 17,5 тысяч российских граждан.