Думе предложили ввести льготы туроператорам за продажу туров в дружеские страны

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Группа депутатов-единороссов внесла в Госдуму законопроект о сниженииразмера финансового обеспечения ответственности туроператора при продаже туров в дружественные страны, перечень которых определит правительство.

В палату внесен доработанный текст законопроекта в новой редакции № 504175-8. Он предлагает внести в закон "Об основах туристской деятельности" новую статью "Реализация туристского продукта в дружественные страны". При продаже туристского продукта, состоящего исключительно из услуг, оказываемых на территории стран, перечень которых установит правительство, туроператоры вправе сформировать финансовое обеспечение ответственности туроператора на новый срок в размере 500 тысяч рублей.

Сейчас такое обеспечение установлено для туроператоров в сфере внутреннего туризма или въездного туризма. Для туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере выездного туризма, обеспечение составляет 5% от общей цены туристского продукта, но не менее 50 млн рублей.

"Туроператоры, осуществляющие деятельность в сфере выездного туризма, вправе не учитывать общую цену туристского продукта в страны, перечень которых устанавливается правительством РФ, при исчислении размера финансового обеспечения ответственности туроператора на новый срок", - говорится в законопроекте.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.