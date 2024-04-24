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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Туроператор спрогнозировал рост выездного туризма на 15-20% в 2024 году

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Туроператоры с оптимизмом встречают предстоящий летний сезон, продажи туров за рубеж растут, по итогам 2024 года ожидается рост выездного туризма на 15-20%, сообщил на пресс-конференции замгендиректора туроператора FUN&SUN Александр Сирченко.

"По нашим прогнозам, выездной туризм вырастет на 15-20%. На стратегических сессиях Ассоциации туроператоров России (АТОР), Российского союза туриндустрии (РСТ) мы обсуждали, что выездной туризм восстановился только на 50-55% от допандемийного 2019 года. И вот толчок, который мы ожидаем в этом году, позволит говорить нам о восстановлении выездного туризма на 70% от показателей 2019 года", - сказал он.

Выездной туризм постепенно восстанавливается, однако ему по-прежнему нужна господдержка, добавил Сирченко.

По итогам 2019 года выездной турпоток составил 45 млн туристов. В 2023 году туроператоры отправили за рубеж почти 8,1 млн туристов.

АТОР РСТ Александр Сирченко
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