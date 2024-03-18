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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Гладков сообщил о двоих пострадавших после третьего обстрела Белгорода

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Белгород в третий раз за день подвергся обстрелу, ранены два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. По предварительным данным, есть двое пострадавших", - написал он.

Женщина с осколочным ранением грудной клетки доставлена в Областную клиническую больницу, мужчину с осколочными ранами руки доставят в городскую больницу №2 города Белгорода.

По данным Гладкова, в городе различные повреждения выявлены в шести квартирах трех многоквартирных домов, трех хозсубъектах, шести автомобилях, на одном предприятии повреждена теплица и посечен забор.

Кроме того, в Белгородском районе различные повреждения выявлены в поселке Октябрьский: повреждено здание производственного предприятия (выбиты окна, посечены кровля и дверь).

"В поселке Дубовое пробита кровля одного частного домовладения. В поселке Разумное выбиты окна в восьми квартирах одного многоквартирного дома, в трех частных домовладениях посечены окна и кровли. Также повреждены 22 автомобиля", - уточнил Гладков.

В понедельник неоднократно объявлялась ракетная опасность в Белгороде и пригороде, в результате первых двух обстрелов есть двое погибших и шестеро пострадавших.

Хроника 24 февраля 2022 года – 18 марта 2024 годаВоенная операция на Украине
Белгород Вячеслав Гладков Белгородская область Белгородский район
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