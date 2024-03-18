Гладков сообщил о двоих пострадавших после третьего обстрела Белгорода
Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Белгород в третий раз за день подвергся обстрелу, ранены два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. По предварительным данным, есть двое пострадавших", - написал он.
Женщина с осколочным ранением грудной клетки доставлена в Областную клиническую больницу, мужчину с осколочными ранами руки доставят в городскую больницу №2 города Белгорода.
По данным Гладкова, в городе различные повреждения выявлены в шести квартирах трех многоквартирных домов, трех хозсубъектах, шести автомобилях, на одном предприятии повреждена теплица и посечен забор.
Кроме того, в Белгородском районе различные повреждения выявлены в поселке Октябрьский: повреждено здание производственного предприятия (выбиты окна, посечены кровля и дверь).
"В поселке Дубовое пробита кровля одного частного домовладения. В поселке Разумное выбиты окна в восьми квартирах одного многоквартирного дома, в трех частных домовладениях посечены окна и кровли. Также повреждены 22 автомобиля", - уточнил Гладков.
В понедельник неоднократно объявлялась ракетная опасность в Белгороде и пригороде, в результате первых двух обстрелов есть двое погибших и шестеро пострадавших.