Путин призвал участников президентской кампании продолжить работу в парламенте

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин призвал других участников "президентской гонки" продолжать активную совместную работу в парламенте страны.

"Нам нужно продолжать активную совместную работу в парламенте страны, совместную работу по продвижению тех идей, реализация которых позволит нам приблизиться к решению стоящих перед страной задач", - сказал Путин на встрече с кандидатами на должность президента РФ.

Он отметил, что цели у всех участников встречи общие.

"Я это знаю по долгому и плотному общению с вашими партиями, с вами лично", - заявил Путин.

Он добавил, что электоральная база парламентских партий не изменилась. "Есть своеобразие текущего момента. Это отразилось на выборах президента, как главы государства и Верховного главнокомандующего", - сказал он.

"Есть вещи, которые нами понимаются единообразно. Это безопасность России, вопросы, связанные с внешним контуром и необходимостью добиваться суверенитета в сфере обороноспособности и в сфере технологий, в сфере финансово-кредитной политики и так далее", - заявил Путин.