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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:45

Путин в среду встретится с лидерами думских фракций

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин по итогам состоявшихся выборов главы государства в среду встретится с лидерами думских фракций.

"Вы знаете, что Путин постоянен в своем общении с руководителями парламентских фракций. И в самые ответственные моменты или в контексте самых содержательных мероприятий в жизни нашей страны, к коим, безусловно, относятся в первую очередь, наверно, выборы главы государства, он общается с руководителями фракций. Так будет и на этот раз", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли президент в среду встречу с лидерами думских фракций.

По словам Пескова, идет активный обмен мнениями о применимости тех или иных предложений, которые руководители фракции высказывали президенту, многие из них глава государства учитывает в работе. "Это действительно достаточно конструктивный диалог. Так будет и на этот раз", - сказал пресс-секретарь президента.

В понедельник, напомнил Песков, у президента запланирована встреча с кандидатами на должность президента России. "На этой встрече будет Николай Харитонов, будет Леонид Слуцкий и Владислав Даванков. Будет вступительное слово президента, и потом каждый из кандидатов тоже будет иметь возможность выступить", - отметил пресс-секретарь президента.

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