ЦИК подведет официальные результаты выборов президента РФ 21 марта

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Официальные итоги выборов президента РФ будут подведены в четверг в 11:00, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

"Страна огромная, помимо того, что мы подводим итоги через ГАС выборы, необходимо, чтобы из всех точек, где было голосование, нам доставили документацию, документы. Это требует определенного времени, надо, чтобы все было чисто, корректно. Поэтому мы взвесили, проанализировали свои возможности. 21 марта, четверг", - отметила глава ЦИК.

Голосование на выборах президента РФ проходило в течение трех дней - с 15 по 17 марта. Победителем стал Владимир Путин, он набрал 87,28% голосов. На втором месте Николай Харитонов с 4,31% голосов, на третьем - Владислав Даванков с 3,85% голосов, на четвертом - Леонид Слуцкий с 3,2% голосов избирателей. Общая явка, включая электронное голосование, стала рекордной и составила 77,44%.