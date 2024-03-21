Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:22

ЦИК подведет официальные результаты выборов президента РФ 21 марта

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Официальные итоги выборов президента РФ будут подведены в четверг в 11:00, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

"Страна огромная, помимо того, что мы подводим итоги через ГАС выборы, необходимо, чтобы из всех точек, где было голосование, нам доставили документацию, документы. Это требует определенного времени, надо, чтобы все было чисто, корректно. Поэтому мы взвесили, проанализировали свои возможности. 21 марта, четверг", - отметила глава ЦИК.

Голосование на выборах президента РФ проходило в течение трех дней - с 15 по 17 марта. Победителем стал Владимир Путин, он набрал 87,28% голосов. На втором месте Николай Харитонов с 4,31% голосов, на третьем - Владислав Даванков с 3,85% голосов, на четвертом - Леонид Слуцкий с 3,2% голосов избирателей. Общая явка, включая электронное голосование, стала рекордной и составила 77,44%.

ЦИК Элла Памфилова РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Отмена запрета антимонопольных проверок коснется лишь нескольких IT-компаний

В России отменили мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний

Что произошло за день: среда, 20 марта

Доллар подешевел на "Мосбирже" почти на 40 копеек, евро - на 36,25 копейки

Доллар подешевел на "Мосбирже" почти на 40 копеек, евро - на 36,25 копейки

Мосгорсуд оставил Сергея Удальцова в СИЗО

Годовая инфляция в России с 12 по 18 марта держится в районе 7,7%

Выпускники смогут ссылаться на аниме и игры на ЕГЭ по русскому языку

Выпускники смогут ссылаться на аниме и игры на ЕГЭ по русскому языку
Военная операция на Украине

В Грайвороне погибли два человека и еще два получили ранения

Вторую скважину решено бурить на месте завала на руднике "Пионер" в Приамурье

Роспотребнадзор предложил решить, как защитить потребителей от ИИ

Роспотребнадзор предложил решить, как защитить потребителей от ИИ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });