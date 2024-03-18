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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:27

Путин призвал аккуратно подойти к вопросу изменений налогового законодательства

Путин призвал аккуратно подойти к вопросу изменений налогового законодательства
Фото: Алексей Смышляев/ТАСС

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Вопрос выравнивания доходов в социальной сфере в разных регионах России связан в том числе с изменениями в налоговой системе, заявил президент РФ Владимир Путин, заметив, что в этой сфере нужно действовать аккуратно и выверено.

На встрече с кандидатами в президенты РФ Путин остановился на вопросах, связанных с выравниванием доходов в социальной сфере, обратив внимание, что он и в послании Федеральному Собранию упоминал об этом. "Это касается предложений по изменению в налоговой системе. Здесь нужно быть очень аккуратными. Нам нужно создать такую систему, которую бы мы не меняли, она должна быть стабильной на протяжении как минимум шести лет", - сказал Путин.

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Он напомнил, что, в частности, в КПРФ всегда считали, что система налогообложения должна быть справедливой, и на этот счет было много споров.

"Как вы видите, мы к этому подошли аккуратненько. Вот это будет одной из таких серьезных дискуссий в парламенте. Правительство будет предлагать свои решения - как, у кого, сколько, и здесь нужно быть очень аккуратными, решения должны быть выверенными", - сказал президент, добавив, что рассчитывает на то, что все политические партии Госдумы в ходе такой дискуссии подойдут самым серьезным образом к решению вопросов, и удастся найти золотую середину.

29 февраля в послании к Федеральному собранию Путин заявил, что необходимо более справедливо распределить налоговое бремя в зависимости от уровня доходов, это касается и компаний, и физических лиц. При этом он не конкретизировал возможные решения по дифференциации налоговой нагрузки.

Владимир Путин
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