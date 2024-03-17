Путин поручил правительству освободить участников СВО от налога на имущество

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить внесение в законодательство РФ о налогах и сборах изменений, предусматривающих освобождение лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции (СВО), и членов их семей от уплаты налога на имущество физлиц.

Соответствующее поручение по итогам встречи со студентами - участниками специальной военной операции, прошедшей 26 января 2024 года, размещено в воскресенье на сайте Кремля.

Путин также поручил обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, исключающих начисление процентов по кредитным договорам (договорам займа) в течение льготного периода, определенного в соответствии с законом от 7 октября 2022 года № 377-ФЗ "Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в вооруженные силы РФ, лицами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

Срок обоих поручений - 15 апреля 2024 года.

Среди других поручений президента - в срок до 30 июня рассмотреть вопрос о совершенствовании механизма доставки гуманитарных грузов в районы проведения СВО, предусмотрев право бесплатного проезда транспортных средств, осуществляющих перевозку таких грузов, по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог.

Глава государства также поручил в срок до 30 июня подготовить и представить предложения по совершенствованию механизма обеспечения участников специальной военной операции современными техническими средствами реабилитации, в том числе протезами.