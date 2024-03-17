Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

Путин поручил правительству освободить участников СВО от налога на имущество

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить внесение в законодательство РФ о налогах и сборах изменений, предусматривающих освобождение лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции (СВО), и членов их семей от уплаты налога на имущество физлиц.

Соответствующее поручение по итогам встречи со студентами - участниками специальной военной операции, прошедшей 26 января 2024 года, размещено в воскресенье на сайте Кремля.

Путин также поручил обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, исключающих начисление процентов по кредитным договорам (договорам займа) в течение льготного периода, определенного в соответствии с законом от 7 октября 2022 года № 377-ФЗ "Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в вооруженные силы РФ, лицами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

В РоссииПутин уверен, что участники СВО составят в будущем элиту страныЧитать подробнее

Срок обоих поручений - 15 апреля 2024 года.

Среди других поручений президента - в срок до 30 июня рассмотреть вопрос о совершенствовании механизма доставки гуманитарных грузов в районы проведения СВО, предусмотрев право бесплатного проезда транспортных средств, осуществляющих перевозку таких грузов, по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог.

Глава государства также поручил в срок до 30 июня подготовить и представить предложения по совершенствованию механизма обеспечения участников специальной военной операции современными техническими средствами реабилитации, в том числе протезами.

Владимир Путин СВО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Прощание с Ширвиндтом в Театре Сатиры начнется 18 марта на час позже

Общая явка на выборах президента РФ достигла 70,81%

СПЧ не заметил нарушений, способных повлиять на результаты выборов

СПЧ не заметил нарушений, способных повлиять на результаты выборов

Ракетную опасность отменили в Белгороде и пригороде

Явка на выборах президента РФ на участках превысила показатель 2018 года

Явка на выборах президента РФ на участках превысила показатель 2018 года

Решение о восстановлении Шагонарской ТЭЦ в Туве примут после экспертизы

Движение по Крымскому мосту возобновлено

Аэропорты Домодедово, Внуково, Жуковский вернулись к штатной работе

Аэропорты Домодедово, Внуково, Жуковский вернулись к штатной работе

Общая явка на выборах президента РФ вместе с ДЭГ составила 61,37%

Общая явка на выборах президента РФ вместе с ДЭГ составила 61,37%

Шойгу поставил задачу повышать защищенность объектов инфраструктуры ЧФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });