В Минфине призвали устранить "налоговый арбитраж" между e-commerce и традиционной розницей

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Условия налогообложения традиционного ритейла и электронной торговли необходимо выравнивать: сейчас e-commerce имеет преимущества за счет схем оптимизации фискальной нагрузки, заявил статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов (курирует в Минфине налоговую политику).

"Если говорить о каких-то локальных проектах, то конечно, у нас стоит большая проблема с интернет-площадками", - сказал Сазанов, комментируя на расширенной коллегии ФНС вопрос о задачах налоговой политики на текущий год.

"Те схемы налоговой оптимизации, которые существуют сейчас при работе через интернет-площадки, если мы говорим о справедливости нового налогообложения, то конечно, необходимо эти механизмы налоговой оптимизации устранять и выравнивать условия торговли через традиционную розницу и розницу, которая идет через цифровые площадки", - заявил Сазанов.

Также, по его словам, нужно стремиться устранять схемы и в налогообложении доходов физлиц.

"Есть механизмы налоговой оптимизации, в том числе и в НДФЛ, которые достаточно давно были заложены. И если мы говорим о повышении справедливости, то те механизмы налоговой оптимизации, которые есть в НДФЛ... Необходимо будет выровнять условия, скажем так", - сказал Сазанов.