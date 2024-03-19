Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:30

В Минфине призвали устранить "налоговый арбитраж" между e-commerce и традиционной розницей

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Условия налогообложения традиционного ритейла и электронной торговли необходимо выравнивать: сейчас e-commerce имеет преимущества за счет схем оптимизации фискальной нагрузки, заявил статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов (курирует в Минфине налоговую политику).

"Если говорить о каких-то локальных проектах, то конечно, у нас стоит большая проблема с интернет-площадками", - сказал Сазанов, комментируя на расширенной коллегии ФНС вопрос о задачах налоговой политики на текущий год.

"Те схемы налоговой оптимизации, которые существуют сейчас при работе через интернет-площадки, если мы говорим о справедливости нового налогообложения, то конечно, необходимо эти механизмы налоговой оптимизации устранять и выравнивать условия торговли через традиционную розницу и розницу, которая идет через цифровые площадки", - заявил Сазанов.

Также, по его словам, нужно стремиться устранять схемы и в налогообложении доходов физлиц.

"Есть механизмы налоговой оптимизации, в том числе и в НДФЛ, которые достаточно давно были заложены. И если мы говорим о повышении справедливости, то те механизмы налоговой оптимизации, которые есть в НДФЛ... Необходимо будет выровнять условия, скажем так", - сказал Сазанов.

НДФЛ ФНС Минфин Алексей Сазанов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

AstraZeneca купит американскую Fusion за $2,4 млрд

Unilever выделит производство мороженого в отдельную компанию

ФНС ждет роста поступления налогов в бюджетную систему РФ в 2024 г. на 12%

ФНС ждет роста поступления налогов в бюджетную систему РФ в 2024 г. на 12%

Microsoft обсуждает перенос срока приостановки доступа к облачным сервисам в РФ

Microsoft обсуждает перенос срока приостановки доступа к облачным сервисам в РФ

Инфляционные ожидания населения РФ в марте снизились до 11,5% с 11,9% в феврале

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });