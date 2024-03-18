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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:27

Число жертв обстрела ВСУ белгородского села выросло до четырех человек

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели четырех человек в результате украинского обстрела села Никольское.

"В селе Никольское в результате прямого попадания снаряда в частный жилой дом погибли четыре человека. Спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух женщин. Террористический акт со стороны ВСУ унес жизни практически целой семьи: погибли бабушка, мама, ее гражданский супруг и сын - молодой 17-летний парень", - написал глава региона в своем телеграм-канале в понедельник.

Ранее он сообщал о двух жертвах украинского обстрела села Никольское.

Гладков отметил, что маленькую девочку удалось спасти. "Девочка находится под пристальным вниманием врачей детской областной клинической больницы в реанимации под аппаратом ИВЛ. У нее закрытая черепно-мозговая травма, на завтра назначена операция. Состояние ребенка стабилизировали", - добавил он.

Белгородская область
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