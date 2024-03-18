Воронежская область примет многодетные белгородские семьи, выехавшие из района обстрелов

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о подготовке к встрече семей из Белгородской области, вынужденных покинуть свое жилья из-за украинских атак.

"По просьбе губернатора Вячеслава Гладкова мы готовимся принять многодетные семьи из Белгородской области. Наши соцслужбы уже ведут всю необходимую организационную работу. Предоставим соседям любую посильную помощь", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

В последние дни приграничные территории Белгородской области, а также областной центр, подвергались многократным атакам с украинской стороны.