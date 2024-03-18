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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:27

Под завалами на месте обрушения шахты в Приамурье могут находиться 15 человек

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - До 15 человек могут находиться под завалами на месте обрушения шахты в Амурской области, сообщает региональная прокуратура.

"На территории золотодобывающего прииска в Зейском муниципальном округе рухнула горная порода. По предварительной информации, под завалом находится 15 человек", - говорится в сообщении.

Прокуратура Зейского района организовала проверку исполнения требований законодательства об охране труда и промышленной безопасности в связи с обрушением в шахте.

Ранее сообщалось, что под завалами могут находиться до 13 горняков, и что к месту обрушения, направляются 25 горноспасателей Нерюнгринского военизированного горноспасательного взвода МЧС России.

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В МЧС России уточнили, что в настоящий момент по вентиляционному уклону к людям на руднике направлена группа спасателей от предприятия, проводятся спасательные работы, работы по восстановлению связи, а также механизированная расчистка транспортного уклона.

Ранее руководитель Центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Зейского округа Игорь Намаконов сообщил "Интерфаксу", что "пока мало информации, обрушение произошло на золотодобывающем предприятии, на "Пионере". Наши сотрудники выдвинулись к месту происшествия".

Рудник "Пионер", на котором ведется добыча золота, входит в группу "Уральской горно-металлургической компании" (УГМК).

Амурская область
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