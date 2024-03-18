Система ПВО уничтожила восемь целей на подлете к Белгороду

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о срабатывании системы ПВО над регионом.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито восемь воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале в понедельник.

В Белгороде в результате падения обломков повреждена кровля на территории двух промышленных помещений и выбиты окна в одном из зданий учреждения здравоохранения. Также поврежден легковой автомобиль.

В Белгородском районе в селе Нижний Ольшанец пробита кровля частного домовладения, в селе Севрюково поврежден легковой автомобиль. Также в районе повреждена линия электропередачи. Без света частично остаются абоненты населенных пунктов Разумное и Крутой Лог.