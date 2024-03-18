Вертолет со спасателями вылетел к месту ЧП на руднике в Приамурье

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел из Хабаровского края к месту обрушения шахты в Амурской области, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Дополнительно к месту проведения поисково-спасательной операции в Зейском муниципальном округе, где произошел обвал горных пород на руднике, вылетел вертолет Хабаровского АСЦ МЧС России", - сказали журналистам в пресс-службе.

По данным министерства, на борту 13 спасателей со специальным оборудованием.

Обрушение горных пород произошло на территории золотодобывающего прииска "Рудник" в Зейском муниципальном округе руднике в Амурской области. Под завалами, по данным региональной прокуратуры, могут находиться до 15 человек.

В оперативных службах "Интерфаксу" сообщили, что, по предварительной информации, люди находятся на глубине до 100-150 метров, о пострадавших информации пока нет.

К месту обрушения направлены 25 горноспасателей Нерюнгринского военизированного горноспасательного взвода МЧС России. Кроме того, по вентиляционному уклону направлена группа спасателей от предприятия.

В АО "Покровский рудник" (оператор рудника "Пионер") подтвердили "Интерфаксу", что произошло обрушение горной массы на отметке +100.

На место происшествия выехали следственная группа областного СУ СК России и прокурор Зейского района Магомед Алиев.