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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:53

Горноспасатели прибыли к месту обрушения на шахте в Приамурье

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Спасатели со специальным оборудованием добрались до места обрушения шахты на золоторудном месторождении "Пионер" в Амурской области, сообщает МЧС России.

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"Горноспасатели МЧС России прибыли на рудник для поисково-спасательных работ. В Зейском муниципальном округе на месте обвала пород будут задействованы 25 специалистов и четыре единицы техники. Сотрудники ведомства оснащены специальным оборудованием и снаряжением", - говорится в сообщении.

При этом продолжает работу оперативная группа Зейского пожарно-спасательного гарнизона.

Дополнительно из Хабаровского края в Амурскую область следует вертолет Ми-8 с 13 спасателями МЧС России. Кроме того, направлены горноспасатели ведомства из Приморского края.

В АО "Покровский рудник" (оператор рудника "Пионер") "Интерфаксу" сообщили, что произошло обрушение горной массы на отметке +100, в шахте находятся 13 человек.

Приамурье МЧС Хабаровский край
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