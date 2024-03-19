Корвет ТОФ провел учение по борьбе безэкипажными катерами в Японском море

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Экипаж корвета Тихоокеанского флота (ТОФ) "Гремящий" провел в Японском море учение по борьбе с безэкипажными катерами, сообщила пресс-служба ТОФ.

"По замыслу учения корвет "Гремящий" на переходе морем обнаружил группу безэкипажных катеров условного противника, движущихся к кораблю", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отметила, что боевые расчеты корвета, находящиеся в боевой готовности, отработали алгоритм действий по распределению целей и ведению огня по секторам. Действовать приходилось в условиях массированной атаки безэкипажных катеров.

Огонь по условному противнику военнослужащие вели из крупнокалиберных пулеметов и зенитной артиллерийской установки АК-630М, уточнили в ТОФ. Все условные цели были успешно уничтожены, резюмировали там.