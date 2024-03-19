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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:53

Режим ЧС введен в Приамурье из-за обрушения шахты на руднике "Пионер"

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Региональный режим ЧС введен в Амурской области из-за происшествия на руднике "Пионер", где обрушилась шахта, в которой находились люди, сообщает региональное правительство.

"В Амурской области введен региональный режим ЧС из-за происшествия на руднике "Пионер" в Зейском округе для мобилизации всех сил и средств. Это решение принято на внеочередном заседании КЧС, которое провел губернатор Амурской области", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, среди пострадавших нет амурчан, это вахтовые рабочие из других регионов. Сотрудники организации связываются с родственниками людей, которые находятся в шахте. При необходимости родственников готовы разместить в ПВР и гостиницах на территории Зейского округа. Им также окажут психологическую помощь.

Для оказания медицинской помощи самим пострадавшим мобилизованы силы системы здравоохранения региона, готовы бригады Амурского центра медицины катастроф для эвакуации пострадавших, в том числе с использованием санитарной авиации.

"Во время обрушения горных масс на руднике "Пионер" в шахте на глубине около 125 метров находились 13 человек. Это сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах. Связи с людьми пока нет", - отметили в правительстве Приамурья.

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"Сейчас нужно грамотно и профессионально организовать аварийно-спасательные работы. Для спасения людей мобилизованы все силы и средства региона", - приводятся в сообщении слова губернатора Василия Орлова.

В понедельник на руднике "Пионер" произошло обрушение горной массы, в шахте находятся 13 человек. По вентиляционному уклону была направлена группа спасателей от предприятия, началась механизированная расчистка транспортного уклона.

В АО "Покровский рудник" (оператор рудника "Пионер") сообщили "Интерфаксу", что обрушение произошло на отметке +100.

Утром во вторник месту происшествия прибыли 25 сотрудников Нерюнгринского военизированного горноспасательного взвода МЧС России.

При этом работу продолжает оперативная группа Зейского пожарно-спасательного гарнизона.

Дополнительно из Хабаровского края в Амурскую область направлен вертолет Ми-8 с 13 спасателями МЧС России и горноспасатели ведомства из Приморского края.

МЧС Приамурье Хабаровский край Пионер
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