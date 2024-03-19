Что случилось этой ночью: вторник, 19 марта
Атаки БПЛА, спасение шахтеров в Приамурье, в Сенате требуют новой помощи для украинского наступления
Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:
- Система ПВО уничтожила восемь целей на подлете к Белгороду. Был поврежден легковой автомобиль, пострадавших нет.
- Вертолет со спасателями вылетел к месту ЧП на руднике в Приамурье. В регионе введен режим ЧС.
- Землетрясение магнитудой 6 зафиксировано на юге Афганистана. В эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".
- Американский сенатор призвал Конгресс одобрить помощь Украине для нового наступления. Он считает, что это не переломит ход боевых действий, но поможет оттеснить ВС РФ.
- БПЛА был перехвачен над Воронежем. Также дрон ВСУ был сбит над Крымом.