Что случилось этой ночью: вторник, 19 марта

Атаки БПЛА, спасение шахтеров в Приамурье, в Сенате требуют новой помощи для украинского наступления

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Система ПВО уничтожила восемь целей на подлете к Белгороду. Был поврежден легковой автомобиль, пострадавших нет.

- Вертолет со спасателями вылетел к месту ЧП на руднике в Приамурье. В регионе введен режим ЧС.

- Землетрясение магнитудой 6 зафиксировано на юге Афганистана. В эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

- Американский сенатор призвал Конгресс одобрить помощь Украине для нового наступления. Он считает, что это не переломит ход боевых действий, но поможет оттеснить ВС РФ.

- БПЛА был перехвачен над Воронежем. Также дрон ВСУ был сбит над Крымом.