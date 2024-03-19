Компании сына Абрамовича разрешили ввести 3 газовых месторождения проекта "Восток"

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - ООО "Диалл Альянс" (подконтрольна Аркадию Абрамовичу) получило разрешения Роснедр на ввод в эксплуатацию производственных объектов трех месторождений восточной части Бортового лицензионного участка в Саратовской области, сообщает региональное Минпромэнерго.

Речь идет об объектах Павловского месторождения в Дергачевском районе, а также Липовского и Непряхинского месторождений в Озинском районе.

В рамках проекта по разработке этих месторождений проведена реконструкция установки комплексной подготовки газа "Карпенская", завершаются ее испытания. По данным компании, которые приводит министерство, реконструкция коснулась основных блоков УКПГ, также была создана установка демеркаптанизации газа для повышения эффективности очистки природного газа от сернистых соединений.

Обустройство месторождений восточной части Бортового лицензионного участка в Саратовской области с созданием инфраструктуры подготовки нефти и газа оценивается в 13,6 млрд рублей. Ожидается, что реализация проекта "Восток" позволит добывать более 900 млн кубометров природного газа в год.

Как сообщалось, разработка упомянутых месторождений стартовала в середине 2023 года. Инвестпроектом предусмотрено бурение новых скважин, строительство 200 км газопровода к установке "Карпенская".

Согласно ЕГРЮЛ, "Диалл Альянс" принадлежит ООО "Сигма Энерджи", которым владеет Абрамович: 99,9% через ООО "Сигма Кэпитал", 0,01% - напрямую. "Диалл Альянс" перешел под контроль "Сигмы Энерджи" в марте 2022 года, до деоффшоризации он принадлежал кипрской Royal Atlantic Energy Limited ("дочка" Zoltav Resourses Абрамовича).

"Диалл Альянс" владеет лицензией на разработку Бортового участка, к которому относятся девять нефтегазовых месторождений Заволжья.

Бортовой лицензионный участок площадью 3,2 тысячи кв. км расположен вдоль северной окраины Прикаспийского бассейна - одного из крупнейших углеводородных бассейнов СНГ, на территории которого выдано более 100 лицензий на геологическое изучение, разведку и добычу нефти и газа. Бортовой участок условно делится на две части: более обустроенную западную, где находится установка комплексной подготовки газа, и восточную. Для ее разработки в октябре 2021 года Zoltav Resourses привлекла в Сбербанке две кредитные линии на общую сумму в 8,4 млрд рублей.

Проект разработки предусматривал поэтапный ввод в эксплуатацию пяти новых месторождений, в числе которых Мокроусовское и Западно-Липовское.

Доказанные и вероятные запасы Бортового лицензионного участка составляют 131,2 млн баррелей нефтяного эквивалента (17,5 млн тонн н.э.).