Сын Абрамовича деофшоризировал саратовскую структуру Zoltav

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Саратовская "Диалл Альянс", аффилированная с сыном Романа Абрамовича Аркадием, перешла под контроль подмосковной "Сигма Энерджи", следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 23 марта. Ранее собственником компании являлась кипрская Royal Atlantic Energy Limited ("дочка" Zoltav Resourses Аркадия Абрамовича).

Абрамович-младший - бенефициар "Сигма Энерджи ": 99,99% контролирует через материнскую ООО "Сигма Кэпитал", 0,01% - напрямую.

"Диалл Альянс" владеет лицензией на разработку Бортового участка (Саратовская область), к которому относятся девять нефтегазовых месторождений Заволжья.

Бортовой лицензионный участок имеет площадь 3,2 тысячи кв. км и расположен вдоль северной окраины Прикаспийского бассейна, одного из крупнейших углеводородных бассейнов СНГ, на территории которого выдано более 100 лицензий на геологическое изучение, разведку и добычу нефти и газа. Бортовой участок условно делится на две части: более обустроенную западную, где находится установка комплексной подготовки газа, и восточную. Для ее разработки в октябре прошлого года Zoltav Resourses привлекла в Сбербанке две кредитные линии на общую сумму в 8,4 млрд рублей.

Доказанные и вероятные запасы Бортового лицензионного участка составляют 131,2 млн баррелей нефтяного эквивалента (17,5 млн тонн н.э.).