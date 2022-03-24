Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:13

Сын Абрамовича деофшоризировал саратовскую структуру Zoltav

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Саратовская "Диалл Альянс", аффилированная с сыном Романа Абрамовича Аркадием, перешла под контроль подмосковной "Сигма Энерджи", следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 23 марта. Ранее собственником компании являлась кипрская Royal Atlantic Energy Limited ("дочка" Zoltav Resourses Аркадия Абрамовича).

Абрамович-младший - бенефициар "Сигма Энерджи ": 99,99% контролирует через материнскую ООО "Сигма Кэпитал", 0,01% - напрямую.

"Диалл Альянс" владеет лицензией на разработку Бортового участка (Саратовская область), к которому относятся девять нефтегазовых месторождений Заволжья.

Бортовой лицензионный участок имеет площадь 3,2 тысячи кв. км и расположен вдоль северной окраины Прикаспийского бассейна, одного из крупнейших углеводородных бассейнов СНГ, на территории которого выдано более 100 лицензий на геологическое изучение, разведку и добычу нефти и газа. Бортовой участок условно делится на две части: более обустроенную западную, где находится установка комплексной подготовки газа, и восточную. Для ее разработки в октябре прошлого года Zoltav Resourses привлекла в Сбербанке две кредитные линии на общую сумму в 8,4 млрд рублей.

Доказанные и вероятные запасы Бортового лицензионного участка составляют 131,2 млн баррелей нефтяного эквивалента (17,5 млн тонн н.э.).

Zoltav Resourses Диалл Альянс Сигма Энерджи Аркадий Абрамович Лондон Саратовская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рубль сократил темпы роста к доллару и евро вечером в четверг

На одном искусственном дыхании: ЦБ уберег рынок от распродаж в первый день торгов акциями. Обобщение

На одном искусственном дыхании: ЦБ уберег рынок от распродаж в первый день торгов акциями. Обобщение

Цена Brent опустилась ниже $120 за баррель

OFAC разъяснил, что сделки с золотом из российских резервов попадут под санкции

Топ-менеджеры и члены набсовета Совкомбанка попали в SDN List

Топ-менеджеры и члены набсовета Совкомбанка попали в SDN List

Эффективная доля владения АФК "Система" в МТС опустилась ниже 50%

Торги 33 акциями на "Мосбирже" в пятницу пройдут с 9:50 до 14:00

Торги 33 акциями на "Мосбирже" в пятницу пройдут с 9:50 до 14:00

США объявили санкции против Германа Грефа и 328 депутатов Госдумы

НСПК фиксирует снижение загрузок новых карт в Apple Pay

Российские работодатели предупредили о "высвобождении" 59 тыс. работников

Российские работодатели предупредили о "высвобождении" 59 тыс. работников
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });