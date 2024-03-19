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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

В Москве намерены проанализировать планы ЕС ввести пошлины на российское зерно

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Реализацию намерения ЕС ввести импортные пошлины на российское зерно нужно анализировать и после этого делать выводы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы видели эти сообщения. Нужно анализировать, насколько и в какие сроки это будет реализовано и будет ли вообще. Потом, конечно, будем делать какие-то выводы", - сказал Песков журналистам, комментируя соответствующую информацию в СМИ.

Во вторник газета Financial Times со ссылкой на информированные источники сообщила, что Европейская комиссия в ближайшие дни может обложить пошлиной в размере 95 евро за тонну импорт зерновых из России и Белоруссии. Кроме того, могут быть введены дополнительные пошлины на поставки семян масличных культур и продуктов их переработки.

Дмитрий Песков ЕС Европейская комиссия
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