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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:53

FT сообщила о планах ЕС ввести пошлину на импорт зерна из России

FT сообщила о планах ЕС ввести пошлину на импорт зерна из России
.Фото: Александр Река/ТАСС

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Европейская комиссия в ближайшие дни может обложить пошлиной в размере 95 евро за тонну импорт зерновых из России и Белоруссии, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, это приведет к повышению цен не менее чем на 50%.

Кроме того, Еврокомиссия может ввести дополнительные пошлины на поставки семян масличных культур и продуктов их переработки.

В 2023 году Россия поставила в ЕС 4 млн тонн указанной продукции, что соответствует примерно 1% от общего европейского спроса, отмечает FT.

Ранее Латвия в одностороннем порядке отказалась от закупок многих продуктов питания у России и Белоруссии, а Литва ввела строгие проверки таких грузов. Премьер-министр Польши Дональд Туск предупреждал, что его страна может ввести запрет на импорт зерновых и других культур из России вслед за Латвией, однако отметил, что правительство "предпочитает совместное решение, на уровне всего ЕС, по поводу санкций на сельскохозяйственную и пищевую продукцию из России и Белоруссии".

ЕС Белоруссия
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