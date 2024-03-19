Принят закон о замене уголовного наказания на условный срок для заключивших военный контракт

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла в третьем, окончательном, чтении закон об изменении реального наказания на условный срок для лиц, совершивших уголовное преступление и заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ в период специальной военной операции.

Закон разработан председателем комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым в соавторстве с председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым, а также председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом.

"Действующий сегодня закон (№270-ФЗ "Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции") был принят в 2023 году. Он предоставил возможность гражданам, совершившим уголовное преступление, заключить контракт с ВС РФ для участия в СВО и дал им соответствующие гарантии. Документ носит временный характер, распространяется на правоотношения, возникшие до его вступления в силу. Практика показала, что механизм рабочий, предложенные нормы могут быть систематизированы и вынесены в отдельные статьи УК и УПК", - сказал ранее журналистам Крашенинников.

По его словам, в законе такой правовой механизм распространяется на следующие категории лиц: подозреваемые и обвиняемые в преступлениях небольшой и средней тяжести (за исключением отдельных преступлений против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства); осужденные (за исключением лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, терроризм, преступления против основ конституционного строя и безопасности государства).

"Таким образом, законодательная инициатива дает возможность заключить военный контракт тем, кто находится под следствием, под судом или в отношении кого уже вынесен приговор", - отметил Крашенинников.

Он пояснил, что в случае заключения контракта с ВС РФ дела подозреваемых будут приостановлены, а вид наказания осужденных будет изменен на условный срок. Контроль над их поведением будет осуществляться командованием воинских частей.

Если после начала военной службы по контракту такой человек вновь совершит преступление, то суд назначит ему наказание с учетом ранее вынесенных приговоров.

Крашенинников обратил внимание, что в проекте более четко сформулирован принцип добровольности вступления в ряды ВС РФ таких лиц. В частности, до прекращения уголовного преследования следователь обязан разъяснить при каких условиях преследование будет прекращено, а у лиц, привлеченных к уголовной ответственности, есть возможность отказаться, но тогда производство по уголовному делу будет продолжено.

"Хочу отметить, что те, кто совершил преступления по таким статьям УК РФ, как преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, терроризм, госизмена, шпионаж, и за ряд других тяжких и особо тяжких преступлений, возможности заключить контракт с ВС РФ предоставлено не будет вовсе", - сказал Крашенинников.

Дальнейшее освобождение от ответственности и погашение судимости для тех, кто вступит в ряды ВС РФ по контракту, будет возможно, если контрактник получит государственную награду, либо в связи с увольнением с военной службы по отдельным основаниям, предусмотренным ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", добавил депутат.

В законе также указывается, что "вопросы, связанные с возмещением вреда, причиненного противоправными действиями, лицами, освобождаемыми от уголовной ответственности и наказания", разрешаются в порядке гражданского судопроизводства.