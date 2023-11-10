Песков заявил, что осужденные бойцы СВО получают помилование, искупив вину кровью

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Осужденные россияне-участники специальной военной операции получают помилование от главы государства, поскольку искупили вину кровью на поле боя, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя по просьбе журналистов указ президента РФ о помиловании бойцов СВО, осужденных за особо тяжкие преступления, в том числе за убийство, представитель Кремля сказал: "Есть два пути помилования: второй из них - это когда они искупают кровью, осужденные в том числе за тяжкие преступления, они искупают свое преступление кровью на поле боя".

"Искупают кровью в штурмовых бригадах, под пулями, под снарядами, и это второй путь", - отметил Песков.

Он напомнил, что в соответствии с законом существует и первый путь процедуры помилования осужденных, который подразумевает признание вины самим осужденным, - тогда решение принимается сначала на уровне ФСИН России, на уровне региона, затем на уровне федерального округа, потом центральная комиссия, и только затем документы представляются президенту.