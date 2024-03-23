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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 19:32

Путин подписал закон о замене реального срока на условный для заключивших контракт с ВС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий заменить реальное наказание на условное для лиц, совершивших уголовное преступление и заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ в период специальной военной операции.

Соответствующий документ размещен в субботу на официальном портале правовой информации.

Закон разработан председателем комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым в соавторстве с главой комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым, а также руководителем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом.

Как ранее пояснял Крашенинников, действующий в настоящее время закон о особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции, был принят в прошлом году. Он предоставил возможность гражданам, совершившим уголовное преступление, заключить контракт с ВС РФ для участия в СВО и дал им соответствующие гарантии. Но документ носил временный характер и распространялся на правоотношения, возникшие до его вступления в силу. Поэтому было решено систематизировать данные нормы и вынести в отдельные статьи УК и УПК.

Владимир Путин
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