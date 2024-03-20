В Грайвороне погибли два человека и еще два получили ранения

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о массированном обстреле Грайворонского округа, есть погибшие и раненые.

"С раннего утра Грайворонский округ находится под массированным обстрелом, в том числе с применением РСЗО. В Грайвороне погибли два мирных жителя - мужчины на момент прилета снарядов находились на улице", - написал Гладков в Telegram и принес соболезнования близким погибших.

По предварительным данным, ранены еще два человека.

"У мужчины открытый перелом ноги, контузия и ушиб грудной клетки. Еще у одного пострадавшего - черепно-мозговая травма и осколочные ранения лица с повреждением глаза. Бригадами скорой они доставляются в медицинские учреждения города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - добавил губернатор.

В Грайвороне сильные повреждения получил социальный объект.

"Полностью разрушен пищеблок. Предположительно, под завалами может находиться сотрудница учреждения. Бригады спасателей продолжают поиски", - сообщил губернатор.

В городе в девяти частных домовладениях выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. Еще два дома разрушены наполовину. Также выявлены повреждения в двух автомобилях.

В селе Головчино повреждены кровля, фасад, забор и выбиты окна в одном домовладении.

В селе Козинка в результате прилета снаряда поврежден один автомобиль.

Информация по повреждениям и пострадавшим уточняется. Оперативные службы работают на месте.

Ранее в среду в Грайвороне и округе была объявлена ракетная опасность.