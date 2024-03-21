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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:36

В результате утреннего обстрела Белгорода ранены пять человек

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Утром над Белгородом и пригородом объявляли ракетную тревогу, сработала российская ПВО, пострадали две женщины и трое мужчин, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.

"По предварительной информации, пострадали пять человек. Две женщины и мужчина с закрытыми черепно-мозговыми травмами, мужчина с осколочным ранением голени бригадой скорой доставлены в городскую больницу №2. Мужчина с осколочными ранениями руки и плеча - в Областную клиническую больницу", - написал он.

По его данным, в Белгороде в результате этого обстрела были повреждены больше 30 квартир в 6 многоквартирных домах.

"В одном из многоквартирных домов осколки снаряда прилетели на верхние этажи - есть угроза обрушения балкона. На месте работают аварийные службы. Повреждено фасадное остекление в "Белгород Арене", пробита кровля и плита перекрытия, а также выбиты окна в одном из корпусов образовательного учреждения", - уточнил Гладков.

Также в городе есть повреждение на линии электропередачи.

"Временно без света остаются порядка 5 тысяч жителей. На месте работает оперативно-выездная бригада, которая уже приступила к ликвидации последствий. По предварительным данным, повреждены 10 автомобилей", - сообщил губернатор.

В Белгородском районе в поселке Дубовое пострадали пять частных домовладений и два автомобиля, в селе Новая Деревня - ограждение в одном частном домовладении, в поселке Майский - четыре частных домовладения и один автомобиль. Также в Майском осколки снаряда упали на парковку, обошлось без последствий.

На местах работают оперативные службы. Информация о последствиях обстрела уточняется.

Минобороны России сообщило, что около 8 утра дежурные средства ПВО над Белгородской областью сбили в воздухе десять украинских реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 "Вампир".

Вячеслав Гладков Белгород Минобороны Дубовое Белгород Арена Белгородская область
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