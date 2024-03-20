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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:04

В результате обстреле Белгорода и пригорода погиб один человек

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В результате последнего обстрела Белгорода и окрестностей есть погибший и раненые, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. По предварительной информации, один человек погиб - мужчина находился в машине, когда в нее прилетели осколки, от полученных травм он скончался на месте еще до приезда бригады скорой помощи", - написал глава региона.

Кроме того, пострадали два человека. 17-летняя девушка получила закрытую черепно-мозговую травму, мужчина - осколочные ранения руки. Обоих доставили в больницы.

"В Белгороде в результате воздушной атаки ВСУ пострадали несколько квартир в 12 многоквартирных домах (выбиты окна, повреждены балконы) и 16 автомобилей. Есть разрушения и на территории трех образовательных объектов - двух детских садов и школе", - продолжил Гладков.

В садиках и школе никто не пострадал, поскольку там дежурные группы были перераспределены по другим детским садам города. Детей и воспитателей в учреждениях не было. В школе также никого, кроме охраны, не было - в учебном заведении по решению оперштаба со среды начались каникулы.

В Белгородском районе в результате воздушной атаки ВСУ в поселке Разумное различные повреждения получили семь частных домовладений и два автомобиля.

Ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе объявляли незадолго до полудня.

Хроника 24 февраля 2022 года – 20 марта 2024 годаВоенная операция на Украине
Белгород Вячеслав Гладков Белгородская область
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