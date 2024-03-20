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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:36

Выпускники смогут ссылаться на аниме и игры на ЕГЭ по русскому языку

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Аргументы для сочинения-рассуждения в Едином госэкзамене (ЕГЭ) по русскому языку в 2024 году можно будет приводить на основании любого жизненного опыта, в том числе по произведениям кинематографа, аниме и комиксов, а также компьютерных игр, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Рособрнадзора в среду.

"Экзаменуемые свободны в выборе источника примеров-аргументов. Выбор определяется уровнем духовного и социального развития, кругозором, сферой интересов конкретного экзаменуемого",- сообщили в ведомстве.

"Участник экзамена для подтверждения выдвинутого тезиса в том числе может оперировать содержанием кинофильмов, произведениями на основе современных видов графического представления информации (компьютерная игра, аниме, манга, комикс и др.), которые являются частью социокультурного опыта человека в целом и конкретных старшеклассников",- отметили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что приводить в качестве аргументов в сочинении (задание 27) можно факты из собственной жизни или жизни близких, разнообразные литературные источники, ссылаться на исторические личности и события, а также произведения искусства.

"В 2024 году в задание (сочинение рассуждение - ИФ) было включено новое требование - для обоснования своего отношения к выявленной экзаменуемым позиции автора (рассказчика) по проблеме исходного текста включить пример-аргумент, опирающийся на жизненный, читательский или историко-культурный опыт",- пояснили в Рособрнадзор.

Рособрнадзор ЕГЭ
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