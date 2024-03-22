Около 3 тыс. человек сдадут ЕГЭ досрочно

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В России стартовал досрочный период сдачи ЕГЭ, экзамены в этот период сдадут около 3 тыс. человек, сообщили в Минпросвещения РФ.

"22 марта стартует досрочный период проведения единого государственного экзамена. На участие в нем зарегистрировано 2918 человек. Для организации ЕГЭ будет задействовано 118 пунктов проведения экзаменов в 66 регионах России", - заявили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что наиболее популярные предметы у участников досрочного периода - русский язык, базовая и профильная математика, обществознание, биология и английский язык.

В ведомстве уточнили, что в первый день досрочной аттестации проходят ЕГЭ по географии и литературе. 26 марта состоится экзамен по русскому языку, 29 марта - по математике базового и профильного уровней, 2 апреля - по биологии, физике и иностранным языкам (письменная часть), 5 апреля - устная часть ЕГЭ по иностранным языкам, 9 апреля - по информатике и обществознанию, 12 апреля - по истории и химии. С 15 по 22 апреля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи всех предметов.

Завершится досрочный период ЕГЭ 22 апреля.