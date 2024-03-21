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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:36

В Египет вылетел самолет МЧС с очередной партией гуманитарной помощи для Газы

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В Египет вылетел спецборт МЧС России с очередной партией гуманитарной помощи для жителей сектора Газа, сообщили в пресс-службе министерства.

"Самолет вылетел в аэропорт города Эль-Ариш. На борту Ил-76 ведомства порядка 29 тонн груза: спальные принадлежности; предметы личной гигиены; продукты питания", - отмечается в сообщении.

Эту партию гуманитарной помощи собирало правительство Ингушетии.

В Египте этот груз передадут представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые перенаправят населению сектора Газа.

Всего с начала гуманитарной миссии 19 рейсов МЧС доставили в регион более 450 тонн груза.

Египет Ил-76 МЧС Газа Эль-Ариш Ингушетия
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