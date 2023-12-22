Ил-76 МЧС России вылетел в египетский Эль-Ариш с гуманитарной помощью для Газы
Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Самолет МЧС РФ, на борту которого находятся 20 тонн гуманитарного груза для жителей Газы - продукты питания, медикаменты, одежда, - отправился в Египет, сообщает телеграм-канал ведомства.
"МЧС России доставит 20 тонн гумпомощи жителям Газы: продукты питания, медикаменты, одеяла, одежда и обувь, предметы личной гигиены. Самолет Ил-76 чрезвычайного ведомства вылетел в египетский город Эль-Ариш с очередной партией гуманитарного груза", - говорится в сообщении.
Гуманитарная миссия реализуется по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова.