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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

Ил-76 МЧС России вылетел в египетский Эль-Ариш с гуманитарной помощью для Газы

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Самолет МЧС РФ, на борту которого находятся 20 тонн гуманитарного груза для жителей Газы - продукты питания, медикаменты, одежда, - отправился в Египет, сообщает телеграм-канал ведомства.

"МЧС России доставит 20 тонн гумпомощи жителям Газы: продукты питания, медикаменты, одеяла, одежда и обувь, предметы личной гигиены. Самолет Ил-76 чрезвычайного ведомства вылетел в египетский город Эль-Ариш с очередной партией гуманитарного груза", - говорится в сообщении.

Гуманитарная миссия реализуется по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова.

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Хроника 07 октября – 22 декабря 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Ил-76 МЧС России Эль-Ариш Газа
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