МЧС России отправило в Газу еще 30 тонн гуманитарной помощи
Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Спецборт российского МЧС доставит в Египет еще 30 тонн гуманитарной помощи для жителей сектора Газа, сообщила пресс-служба ведомства.
"Самолет Ил-76 МЧС РФ с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа вылетел в аэропорт города Эль-Ариш", - говорится в сообщении.
На борту - продукты питания и предметы личной гигиены. Грузы доставят в Египет и передадут представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые перенаправят грузы в сектор Газа.