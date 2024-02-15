МЭА отметило рост доходов России от экспорта нефти в январе

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Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Объемы экспорта нефти и нефтепродуктов из России в январе составили около 7,69 млн баррелей в сутки по сравнению с 7,8 млн б/с в декабре, однако коммерческие доходы выросли на 1,4%, до $15,7 млрд благодаря умеренному росту цен на продукцию, говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Из общего объема на нефть пришлось 4,84 млн б/с (-1% к декабрю), на нефтепродукты - 2,85 млн б/с, что на +0,5% больше предыдущего месяца, несмотря на недавние перебои на основных установках по переработке.

"В январе средние цены на все виды сорта нефти превысили предельный уровень цен G7, в то время как нефтепродукты, за исключением нафты, были ниже предельного уровня", - уточняется в докладе. Цены на нефть марки Urals выросли с уровня ниже $60/б в начале месяца до около $66/б в конце, прежде чем упасть до $61,8/б в начале февраля. Нефть FOB Приморск подорожала на $2,29/б, до $61,92/б, FOB Новороссийск - на $2,52/б, до $62,16/б по сравнению с повышением на $2,41/б North Sea Dated, до $80,26/б. Рост стоимости марки ESPO составила всего $1,40/б, до $73,62/б, однако дисконт к Dubai M1 сохранился на уровне $1,50/б.

Скидки на North Sea Dated for Urals остались неизменными (-$0,12/б, до -$18,34,б на Urals FOB Приморск и +$0,10/б, до -$18,10/б для Urals FOB Новороссийск), но для ВСТО выросла на $1/б, до -$6,64/б, поскольку недавняя напряженность в Красном море привела к росту цен на нефть в Северном море по сравнению с ценами к востоку от Суэца, поясняет агентство.

Скидка на Urals, поставляемую на западное побережье Индии, по сравнению с Dubai M2 сократилась до -$1,70/б. "Учитывая схожесть сортов, более низкие скидки сводят на нет преимущества покупки Urals, если цены на погрузку превышают предельные цены G7. Давление США с целью соблюдения предельных цен препятствовало поставкам российской нефти в Индию, объемы колебались от 2 млн б/с в январе-октябре до 1,4 млн б/с в ноябре, прежде чем восстановиться до 1,7 млн б/с в декабре. В январе экспорт снова снизился до 1,5 млн б/с", - пишет МЭА. Однако агентство отмечает, что еще не объявлено о портах разгрузки российской нефти в январе в объеме 0,9 млн б/с.

Согласно отчету, поставки нефти Sokol (цены выше предельных значений G7) упали до нуля в январе, прежде чем восстановиться до 2-3 партий в феврале. Индия покупала около 65% экспорта Sokol в 2023 году, или примерно 135 тысяч б/с, большая часть направлялась в порт Вадинар, где "Роснефть" владеет 49% в НПЗ Nayara Energy мощностью 400 тысяч б/с. Перенаправленные недавно танкеры с этим сортом нефти отправились в Малайзию и Северо-Восточную Азию, в то время как некоторые китайские независимые нефтеперерабатывающие заводы, как сообщается, увеличили закупки. Общий объем экспорта нефти из России в Китай в январе составил 2,2 млн б/с, что примерно на 300 тысяч б/с ниже, чем год назад, но эта цифра может вырасти, как только танкеры, все еще находящиеся в пути, достигнут места назначения.

Поставки российской нефти транзитом через Красное море в январе незначительно сократились после нападений хуситов на суда в Баб-эль-Мандебском проливе.

Ограниченные перебои в торговле с Россией сохранили стоимость перевозки Urals из Приморска на Западное побережье Индии на уровне около $12/б. Однако выросли расходы российских танкеров-продуктовозов, которые начали проходить транзитом вокруг мыса Доброй Надежды и использовать перевалку с судна на судно для более экономичной транспортировки российских грузов посредством VLCC.

Как пишет МЭА, снижение производительности из-за ремонтов на ряде НПЗ РФ может привести к резкому увеличению экспорта нефти.

Экспорт нефтепродуктов в Турцию в январе достиг 510 тысяч б/с, что является самым высоким показателем за всю историю, и состоял в основном из газойля. Однако поставки, направления которых еще предстоит определить, в настоящее время составляют 500 тысяч б/с, большая часть которых может направляться в Китай, Индию, на Ближний Восток или в Латинскую Америку.